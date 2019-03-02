На Житомирщине в доме найдены мертвыми четверо мужчин: названа возможная причина гибели

В Коростышеве нашли мертвыми четырех мужчин / onpress.info

В городе Коростышев Житомирской области в пятницу, 1 марта, в одном из домов обнаружены мертвыми четверо мужчин, на телах не нашли повреждения, возможная причина гибели людей — отравление неизвестным веществом.

Найдены мертвыми безработные местные жители, в частности, 47-летний мужчина и мужчины, 1965, 1968 и 1983 г.р., сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине.

По данным ведомства, двери в дом были заперты изнутри, следы проникновения в помещение другим путем не обнаружены, а обстановка в комнате, где нашли тела, указывала на то, что мужчины вместе ужинали и пили алкоголь

"Заявительница рассказала полицейским, что на протяжении четырех дней в доме ее 47-летнего брата горит свет, но он не отвечает на телефонные звонки... Во время осмотра в одной из комнат дома были обнаружены тела четырех мужчин, среди них и брат заявительницы...", — добавили в полиции.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Кропивницком Кировоградской области в пятиэтажном жилом доме в одной из квартир нашли мертвыми четырех человек, все они — члены одной семьи.