В Николаеве из-за очереди в McDonald's произошла стрельба

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В Николаеве в очереди в McDonald's произошла стрельба, в результате которой один из участников был госпитализирован.

Как сообщает ГУ Нацполиции Николаевской области, инцидент произошел вечером 15 марта.

Отмечается, что ссора между 38-летним водителем микроавтобуса Ford и 35-летним пассажиром Dаewoo Lanos возникла из-за того, что первым заедет на McDrive.

По словам очевидцев происшествия, пассажир Daewoo начал словесную перепалку и попытался проникнуть в Ford, после чего водитель буса достал пистолет и сделал предупредительный выстрел.

Завязалась потасовка, в ходе которой водитель Ford выстрелил в грудь пассажиру Daewoo. Раненого госпитализировали, а стрелявшего задержала полиция.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

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