Синоптики рассказали о непогоде: где в Украине ожидаются морозы и снег

22 марта 2019, 14:12

В Украине ожидается ветреная погода с осадками в виде мокрого снега.

Снег, ветер, штормовое предупреждение
Снег, ветер, штормовое предупреждение / фото: khersonline.net

В субботу, 23 марта, в Украине ожидается ветреная погода с осадками в виде мокрого снега.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, снег пойдет в восточной части Украины, также есть вероятность мокрого снега в Запорожской области и в Крыму.

По ее прогнозу, на Левобережье ожидается облачная погода, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода.

"Температура воздуха завтра в Украине в течение дня +6 +11 градусов, на Востоке +3 +7 градусов, в западных областях +9 +14 градусов", - написала она в Facebook.

Диденко подчеркнула, что в Киеве в субботу ожидается сухая, прохладная погода воздух прогреется до +7 градусов.

А уже в воскресенье она прогнозирует повышение температуры, при этом ожидаются дожди.

/ wxcharts.com

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу в большинстве областей ожидается снижение температуры.

Дождь с мокрым снегом прогнозируется в восточных областях и Приазовье, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

/ meteo.gov.ua

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге до 6° тепла; днем 4-9° тепла, в западных и Одесской областях 10-15°.

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В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

В воскресенье, 24 марта, осадков не предвидится, только на Приазовье небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях небольшой дождь.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье и Одесской области до 15°, в восточных областях 2-7° тепла.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик предупредил о морозах и снегопадах в Украине.

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