Политтехнолог раскрыл, как Порошенко пытается узаконить капитуляцию Украины перед Путиным

С помощью минского процесса Петр Порошенко пытает узаконить капитуляцию Украины перед Владимиром Путиным, полагает политтехнолог / скриншот

Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что минский процесс по урегулированию конфликта на Донбассе является попыткой президента Петра Порошенко узаконить капитуляцию Украины перед главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Минский процесс — это имитация процесса, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По его словам, с одной стороны, есть билборды Порошенко "Геть від Москви! " и активная боевая риторика против Путина, а с другой — по факту он признает, что украинцы не способны победить агрессора.

"Если говорить о минском процессе, то это — имитация процесса. Более того, это попытка Порошенко мягко узаконить капитуляцию перед Путиным и признание того, что страна, которой он руководит, победить Путина не может… ", — отметил собеседник.

Гайдай подчеркнул, что украинская нация состоится только тогда, когда украинцы будут способны побеждать врага на поле боя, и когда будут не миротворцев звать, а наши войска будут способны выйти на границу и взять ее под контроль.

"Что касается заявлений некоторых кандидатов в президенты о том, что необходимо переходить к будапештскому формату (США, Великобританию, РФ, Украина — Ред.) переговоров, то, как направление, куда должна двигаться дипломатия, он мне больше нравится", — сказал политтехнолог.

Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с Россией"Я согласен с тем, что нужно привлечь к ответу подписантов Будапештского меморандума, потому что они явно нарушили договоренности, Россия в том числе", — добавил эксперт.

Напомним, 16 марта 2014-го в Крыму под присмотром военных России прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова.

На востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. Власти России поддерживают террористов, но не признают, что пошла на агрессию против Украины. Позже в столице Беларуси Минске были подписаны Минские соглашения.