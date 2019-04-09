Пасха и майские 2019: в Укрзализныце рассказали, сколько и куда добавят поездов

Укрзализныця / УНИАН

К грядущей Пасхе и майским праздникам госкомпания Укрзализныця назначила сразу 69 дополнительных рейсов и 19 дополнительных составов.

Как предполагают в госкомпании, что в период "долгих" выходных с 27 апреля до 1 мая поездки по Украине на железной дороге организуют себе более 100 тысяч человек.

В первую очередь, дополнительные поезда и рейсы назначены на самые популярные направления: Киев — Львов, Киев — Черновцы, Киев — Днепр, а также из Львова в Запорожье. Кроме того, появились новые поезда на маршрутах Днепр — Одесса и Харьков — Одесса.

На период 27 апреля — 1 мая назначены дополнительные поезда:

1) № 211/212 Киев — Львов (25 апреля), № 191/192 Киев — Львов (26, 27 апреля, 1 и 5 мая), № 217/218 Киев — Львов (29 и 30 апреля, из Львова — 30 апреля);

2) № 207/208 Киев — Ужгород (30 апреля и 3 мая, из Ужгорода — 27 апреля), № 235/236 Киев — Ужгород (29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Ужгорода — 26, 27 апреля);

3) № 221/222 Киев — Одесса (28 апреля и 6 мая, из Одессы — 25 и 29 апреля), № 223/224 Киев — Одесса (27 апреля, 1 и 5 мая);

4) № 177/178 Киев — Хмельницкий (27 апреля, 1 и 5 мая), № 293/294 Киев — Хмельницкий (1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая);

5) № 167/168 Львов — Одесса (26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая);

6) № 179/180 Киев — Днепр (27 апреля, 1 и 5 мая);

7) № 197/198 Киев — Ковель (26 и 30 апреля).

Напомним, ранее Укрзализныця начала сокращать количество поездов, курсирующих из Украины в Россию. Позднее в госкомпании сообщили об очередном, но далеко не последнем повышении тарифов на пассажирские перевозки.



