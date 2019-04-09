В Украине призвали создать "Запорожскую народную республику": что известно

Пример публикации о создании "Запорожской народной республики" / СБУ

СБУ задержала женщину, призывавшую создать так называемую "Запорожскую народную республику".

Она организовала одноименную группу в соцсети ВКонтакте, где распространяла пророссийские деструктивные призывы и публикации. В частности, она размещала материалы, в которых предлагала лишить Украины выхода к Черному и Азовскому морям, создав фейковую "Новороссию" на территории юго-восточных областей.

Сейчас на женщину завели дело за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ей грозит тюремный срок – от 5 до 10 лет.

Ранее в Сети показали полные безысходности фото из Донецка. Продолжается волна фотодоказательств упадка, наступившего из-за боевиков в Донецке.

Напомним, эксперт спрогнозировала вероятность признания Россией "ДНР" и "ЛНР". Так называемые "республики" используются как источник дестабилизации ситуации в Украине.

Справка. На Донбассе в 2014 году боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на восток нашей страны вторглись войска России. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию в отношении Украины.