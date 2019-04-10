Синоптик предупредила, какой части Украины "светят" первые грозы

В среду в южной части Украины возможны первые грозы, предупредила синоптик / facebook.com/MNS.GOV.UA

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 10 апреля, в Украине на юге будет теплее всего, в отдельных районах южной части страны возможны кратковременные дожди с первыми грозами.

На юге нашего государства днем температура может составить +17...+21 градус, рассказала эксперт Еспресо.TV.

По ее словам, в среду самая низкам температура по Украине ожидается на западе — +8...+12, но на Закарпатье будет немного теплее. Местами возможны осадки.

Диденко добавила, что на севере ожидается +14...+19, вероятны периодические дожди.

"На востоке существенные осадки маловероятны, +15...+17 градусов. В центральной части местами небольшие дожди, +15...+19. В Киеве... также (есть — Ред.) вероятность дождя, +17...+18", — отметила эксперт.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля будут осадки, а потом наступят "летние деньки" — температура может превысить +20 градусов, однако местами возможны ливни.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в украинском государстве на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.