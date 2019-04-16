Синоптик обнадежила украинцев: дожди прекратятся, вернется солнечная погода

В Украине в среду, 17 апреля, столбики термометров покажут +7 +12 градусов.
В среду, 17 апреля, в Украине ожидаются дожди, порывистый ветер и достаточно невысокая температура.
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, столбики термометров покажут + 7 + 12 градусов.
В Киеве также ожидается дождливая и ветреная погода, температурный максимум ожидается в пределах +10 градусов.
"Не унывайте, еще немного - и солнышко придет", - добавила Диденко в Facebook.
Напомним, ранее синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны.