"Морозный и снежный май": синоптик рассказала о новых погодных сюрпризах

В Украине сохранится дождливая погода / reneeannsmith.com

В ближайшие дни в Украине сохранится влажная погода. В течение 10-12 мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Осадки будут сопровождаться грозами и порывистым ветром, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ночные часы дожди ослабнут, а вот днем атмосферные фронты будут значительно активнее. 12 мая в западных областях ожидается кратковременный сухая "пауза", без существенных осадков.

"Температура воздуха постепенно будет возвращаться в привычные майские границы. В дневные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +15 +22 градусов, ночью воздух будет свежим, +6 +14 градусов. Последние западные заморозки маловероятны", - пишет она в блоге на opinionua.com.

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Синоптик прогнозирует, что начало следующей недели в Украине особых изменений для температуры воздуха не будет: максимально она составит +17 +23 градуса, только в западных областях ожидается незначительное похолодание до +11 +15 градусов.

Она предупредила, что дожди с грозами в течение 13-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области, при этом в восточной части Украины, на юге, кроме Одесской области, и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Диденко добавила, что в Киеве в конце текущей и начале следующей недели атмосферные фронты будут определять дождливую погоду. В ночные часы осадки ослабнут, а днем дожди могут порой достигать умеренных значений и сопровождаться грозами.

По ее прогнозу, температура воздуха в столице в ночные часы составит +7 +13 градусов, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +17 +21 градуса.

"Май всегда был месяцем дождливым, грозовым, а если хотел, то и морозным.

В ближайшие дни снега в Украине не предвидится, а вот дождей - сколько угодно", - резюмировала Диденко.

/ wetter3.de

Напомним, ранее синоптики рассказали о том, что в Украине на следующей неделе улучшение погоды не предвидится.