Грозы идут на убыль: синоптики рассказали о погоде в начале недели

Синоптики рассказали о погоде в начале недели / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, 27 мая, порадует теплом.

Днем дожди ожидаются только в западных, северных и центральных областях. Они будут локальными и кратковременными, возможны грозы. Ветер с запада и юго-запада, 5-10 м/с.

Температура днем в среднем составит +23-28 градусов.

Погода в Киеве сегодня, 27 мая, будет теплой – около 25 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 27 мая

Накануне синоптик Наталья Диденко предупредила, что со среды-четверга ветер усилится. С 30 мая нас ожидает новая порция дождей, а после 1 июня – ощутимое похолодание.

Перед этим синоптики озадачили прогнозом погоды на конец весны и начало лета. В середине июня ожидаются сильные дожди с градом, они принесут похолодание.