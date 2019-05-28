Тратил больше, чем зарабатывал: Омеляну объявили обвинительный акт

Омеляна обвиняют в недостоверном декларировании / 112.ua

Очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании, состоялось вчера, 27 мая, в Соломенском районном суде города Киева.

По информации, на заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств, сообщает пресс-служба САП.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Ранее САП попросила суд арестовать все имущество министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в электронную декларацию.

Также ранее Национальное антикоррупционное бюро опубликовало переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области. В НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.