САП попросила суд арестовать все имущество Омеляна - СМИ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян / УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд ходатайства об аресте имущества министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ходатайства в суд уже ушли. Решений пока еще нет. Ждем", - рассказал собеседник агентства, отметив, что речь идет об аресте всего имущества Омеляна, указанного в его декларации, а также открытых реестрах - это квартира в Киеве, участок во Львовской области, дом в Киевской области, автомобиль BMW Х5, а также денежные средства.

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в электронную декларацию.