НАБУ показало "переписку Омеляна"

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что имеющаяся в деле переписка министра инфраструктуры и транспорта Владимира Омеляна дает основания подозреватть его в причастности к незаконному обогащению.

"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования им недостоверных сведений в электронных декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - в четверг, 20 сентября, сообщает пресс-служба НАБУ.

Бюро, по их же словам, опубликовало переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области. В НАБУ предполагают, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.

Читайте такжеГройсман предлагал спасти Омеляна от тюрьмыКроме того, в Бюро заявили, что обнародовали проект заключения НАПК об отсутствии в действиях министра конфликта интересов, "который тот получил за два месяца до официального принятия решения".

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

Затем стало известно об аресте имущества Омеляна, которому для пользования оставили только галстуки, носки и книги.