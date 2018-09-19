"Не арестовали только галстуки, носки и книги": на имущество Омеляна наложили арест

На имущество Омеляна наложили арест / Facebook

Не успела Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направить в суд ходатайства об аресте имущества главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна – как на то уже наложили арест.

Эту информацию обнародовала пресс-секретарь Соломянского районного суда Киева суда Яна Квитченко у себя в Facebook.

Соответствующие ходатайства рассматривались в закрытом режиме, уточнила она.

"Согласно неподтвержденной информации, закрытым решением суда арестовано имущество Омеляна: квартира (60 кВ.м.) и машина брата министра", – написала Квитченко.

По ее словам, в собственности горе-министра не арестованными остались галстуки, носки и несколько сотен книг.

/ facebook.com/Marina Tomko

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.