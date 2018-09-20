Гройсман предлагал спасти Омеляна от тюрьмы

Гройсман планировал заплатить за свободу Омеляна / Фото: Укринформ

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагал министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, который находится под следствием, внести за него необходимую сумму залога.

"Он позвонил, он предложил свою помощь... Есть позиция правительства, она направлена на мою поддержку. Владимир Борисович действительно выразил свою готовность внести за меня залог, если это будет нужно", - рассказал Омелян в эфире skrypin.ua.

По словам министра, готовность внести за него залог высказал экс-премьер Арсений Яценюк, и не только он.

"И таких желающих было несколько десятков", - добавил министр.

Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании. Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

Затем стало известно об аресте имущества Омеляна, которому для пользования оставили только галстуки, носки и книги.