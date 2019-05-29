Михаэль Ткач: Вклад Игоря Коломойского в еврейскую жизнь Украины бесценен

Михаэль Ткач / Главред

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины, еврейский лидер, общественный деятель Михаэль Ткач рассказал Главреду о становлении крупнейшей еврейской организации, антисемитизме и проектах, направленных на объединение евреев в Украине.

- Вы возглавляете Объединенную еврейскую общину Украины почти 5 лет. Каково после бизнеса посвятить себя общественной деятельности?

- Общественной деятельностью я впервые начал заниматься будучи бизнесменом в середине нулевых. Это было желание помочь Еврейской общине Днепра. Действительно, динамика работы в бизнесе гораздо выше, чем у общественников на местах.

В 2014 году мне поступило предложение от Президента ОЕОУ Игоря Коломойского стать руководителем Объединенной еврейской общины Украины. Я принял его не раздумывая и в последствии оказалось, что деятельность всеукраинской общественной организации так же динамична, как и хороший бизнес. Это масштабный проект, где роль топ-менеджера - определяющая. В этом заключается принципиальное отличие от общественной деятельности на местах. Все 5 лет я получаю удовольствие от того, чем мы занимаемся и какую пользу приносим.

- Принять руководство еврейской организацией в 2014 году в момент эскалации конфликта и развивать её - тяжело?

- Несмотря на то, что текущий год - год двадцатилетия ОЕОУ, стабильное и системное развитие своей деятельности организация начала именно в 2014 году. Эскалация на Востоке стала движущим фактором для того, чтобы объединять всех и оказать максимальную поддержку каждому еврею.

Под моим руководством и при всесторонней поддержке Игоря Коломойского, вклад которого в еврейскую жизнь Украины бесценен, - произошло становление ОЕОУ как реально действующей, эффективной всеукраинской организации. На данный момент мы объединили 126 еврейских общин и организаций, и по нашим оценкам, это порядка 80% всех реально действующих еврейских структур в Украине. Филиалы международных еврейских организаций мы сюда не относим. И конечно же социально полезным стало оказание финансовой помощи 16 000 ветеранам - жертвам нацизма.

- Какая польза общинам от членства в ОЕОУ? Для чего объединяться?

Прежде всего это целостность диаспоры, общность. Ощущение "плеча рядом" позволяет общинам и организациям вести продуктивную деятельность с пониманием, что тебе помогут и поддержат, защитят.

Мы координируем, помогаем финансово и материально: в 2019 году уже дважды выплатили финансовую помощь общинам на проведение праздников Пурим и Песах. Также мы регулярно раздаём мацу, например, в этом году мы раздали 21 000 килограмм. Мы стремимся, чтобы через общины каждая еврейская семья в Украине получила в подарок мацу на Песах от ОЕОУ.

- А чем Объединенная еврейская община Украины полезна каждому еврею в частности?

- Наша изюминка - Еврейская горячая линия "910". Позвонив на короткий номер, члены ОЕОУ могут получить консьерж-сервис и незамедлительную помощь по большому спектру вопросов, которые находятся в нашей компетенции, вплоть до психологической помощи и первичной юридической консультации. Кроме того, 910 - навигация по еврейскому миру Украины для каждого: подсказываем контактные данные организаций, решаем массу нестандартных вопросов, фиксируем случаи антисемитизма.

Отдельно хочу выделить наше digital-пространство. Современные тенденции показывают нам, что человек всё больше времени проводит online. Я вовремя понял, что евреи Украины имеют потребность в еврейском контенте и сейчас благодаря нам евреи могут оставаться евреями даже в сети.

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У нас самый посещаемый еврейский ресурс в Украине - Еврейские новости JewishNews, мы держим в курсе актуальных событий Украины и мира. Есть и U-Jew - еврейский журнал для каждого: там мы развенчиваем стереотипы о евреях, показываем мир еврейскими глазами. А чтобы каждый смог сориентироваться в еврейской жизни Украины - работает интерактивный проект-карта "Евреи Украины", здесь описаны порядка 600 еврейский объектов.

Мы ведём работу над созданием мобильного приложения, которое будет включать в себя все сервисы и проекты ОЕОУ, а главное - ещё больше объединит евреев Украины.

И на подходе находится запуск культурно-исторического вектора работы Объединенной еврейской общины Украины. Это единственное направление из значущих для каждого еврея в частности, которого нам не хватает.

- Отчёт ОЕОУ по антисемитизму в Украине за 2018 год вызвал общественный резонанс. С чем это связано?

Прежде всего мы поставили себе цель: насколько это возможно, объективно показывать уровень антисемитизма в Украине. У нас есть уникальные инструменты для полноценного мониторинга: горячая линия 910, широкий информационный охват. Мы кричим на всю Украину, что занимаемся вопросами антисемитизма, помогаем: психологически, юридически, работаем с государственными органами. Это не просто мониторинг и фиксация, ОЕОУ делает всё для того, чтобы обработать каждый случай и при необходимости широко осветить его.

Прошлогодние результаты мониторингов не системны. По-моему мнению, они непреднамеренно вводили в заблуждение мировое сообщество. Думаю, что по этой причине и возник общественный резонанс. Для полноты нужны инструменты, а они есть только у ОЕОУ.

- За последний год Объединенная еврейская община Украины удивила еврейское сообщество стремительным ростом. В чём залог успеха?

Большой вклад в стремительное развитие организации с весны 2018 года делает молодая и эффективная команда, рост - их заслуга. Молодое поколение побеждает везде, моей задачей было своевременно реорганизовать работу ОЕОУ.

Мой личный залог успеха - моя семья, я благодарен близким за веру и поддержку. И конечно же важнейшим аспектом есть духовность. Евреи Украины - в первую очередь граждане Украины, но они и евреи. Задача еврейского лидера - своим примером показывать гармонию в соблюдении гражданских законов и духовных заповедей.