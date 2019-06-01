МИД призвал другие страны "нажать" на Россию ради освобождения пленных украинских моряков

МИД / Зеркало недели

В субботу, 1 июня, Министерство иностранных дел отправило обращение ко всем министрам иностранных дел из стран-партнеров Украины − с просьбой и требованием надавить на Россию для выполнения решения международного трибунала по морскому праву в Гамбурге.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Он написал, что странам-партнерам Украины нужно сделать все возможное – вплоть до использования политических средств и действий через национальные морские администрации.

Напомним, ранее, 25 мая сообщалось, что международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских военных катера и вспомогательное судно, а также 24 украинских моряков, которые были захвачены в плен пограничниками ФСБ РФ в районе Керченского пролива в конце 2018 года.