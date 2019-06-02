Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео об аннексии Буковины

Румыния может позарится на украинскую Буковину / moldovenii.md

Главный военный прокурор Анатолий Матиос созвал руководителей всех силовых структур Украины в связи с распространенным в Сети провокационным видео, в котором заявлено об аннексии Румынией Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в пределах уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого-то вроде и слабая) - Есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос в Facebook.

Любительское видео было опубликовано в YouTube под названием Румыно-украинская война 2022 в считанные дни набрало несколько тысяч просмотров. В ролике демонстрируется, как в 2022 году Румыния может, с целью защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области.

Авторы видео утверждают, что катализатором румынской атаки может стать полномасштабное вторжение России на территорию Украины.



Напомним, Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины в случае выполнения определенных условий.