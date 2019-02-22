Румынская церковь назвала условия для признания ПЦУ

22 февраля 2019, 08:22

Вопрос церковного единства в Украине еще полностью не решен, считают в Румынии.

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Вселенский патриарх подписывает томос об автокефалии ПЦУ / president.gov.ua

Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины в случае выполнения определенных условий.

Синод Румынской церкви считает, что вопрос церковного единства в Украине в настоящее время еще полностью не решен, при этом остается большое русское этническое население, которое поддерживает прямые контакты с Московским патриархатом передает Cerkvarium.

"Томос приняли только украинские православные, которые не были в общении с Московским Патриархатом", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, на ближайшей сессии синода Румынской церкви будет принято решение по этому вопросу.

"В Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в ведении Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Необходимо провести реальные консультации с этими румынскими православными, которые озабочены сохранением своей этнической и языковой идентичности", - говорится в решении синода.

Напомним, ранее в УПЦ МП обвинили Вселенский патриархат в стремлении установить свою власть над другими православными церквями.

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Украина Румыния автокефалия Томос ПЦУ
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