Оккупация Буковины: в Кабмине увидели российский след в скандальном видео о захвате Черновицкой области

Тука увидел след РФ в видео об оккупации Буковины / Униан

Любительское видео, которое было опубликовано в YouTube под названием Румыно-украинская война 2022 и за несколько дней набрало 350 тысяч просмотров, является делом рук выходцев из Российской федерации, считает замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Отметим, в ролике демонстрируется, как в 2022 году Румыния может, с целью защиты своих граждан, гибридно оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области.

Тука также заявил, что ждал от правительства Молдовы более активной реакции, и выразил надежду, что в этом геополитическом вопросе спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины начнут сотрудничать.

"Насколько я понимаю, автором этой агитки есть выходцы из РФ. Откровенно говоря, я ожидал более действенной реакции от правительства Молдовы, потому что Украина реагирует адекватно. Такие провокационные видео могут вызвать реакцию среди наших соседей, среди которых есть сторонники восстановления великой румынской империи. Я не думаю, что это может выйти на самый высокий уровень, но спецслужбы Румынии, Молдовы и Украины должны сотрудничать, потому что это вредит всем трем странам", - сказал Тука в эфире телеканала Прямой.

Отметим, что видео об оккупации Буковины прокомментировал и первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов.

" Я видел ролик. Матиос вроде бы пригласил на совместное совещание. Считаю, что есть проблема не только с этим роликом. Есть проблема и в других регионах... Иногда кажется, когда вы привлекаете внимание, в данном случае к ролику, ваше внимание становится информационно более мощным поводом, чтобы об этом ролике узнали. В таких вопросах нужно больше взвешивать, нужно ли комментировать такие вещи, или просто эффективно на них реагировать", - отметил Баканов 3 июня.

Напомним, ранее сообщалось, Матиос созывает силовиков из-за провокационного видео об аннексии Буковины.