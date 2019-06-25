"Готовьте длиннее рукава": синоптик уточнила прогноз погоды в Украине до конца недели

Синоптик уточнила прогноз погоды в Украине до конца недели / 1zoom.ru

Погода в Украине 26 июня также сухой, ясной и с солнцем.

Температура воздуха будет довольно жаркой – до +25-30 градусов днем, традиционно жарче на юге и востоке – до +30-34 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве 26 июня будет солнечной, немножко облачной и достаточно жаркой – максимум до +27-29 градусов.

Грозовые дожди придут в Украину с 27 июня, четверга. Сначала они накроют запад и север страны.

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"Готовьте длиннее рукава", – посоветовала Диденко.

Как сообщалось, народный синоптик дал "жаркий" прогноз на июль и август по Украине. В нашей стране не скоро снизится температура, сообщил эксперт.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в нашей стране в середине июня вероятны ливни, град, шквалы и снова снизится температура воздуха.