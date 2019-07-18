Синоптик дала прогноз погоды на "избирательное воскресенье"

На выходные в Украину вернется тепло/ opogode.ua

Уже с 19 июля к Украине будет постепенно подкрадываться жара, которая, не успев удержаться, вновь сменится дождями и грозами.

Синоптик Наталья Диденко в своем блоге дала прогноз погоды на "избирательное воскресенье" и на следующую неделю.

Погода в Украине

21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре также будет жарко, +28 +33 градуса, а на остальной территории +25 +30 градусов. 19 июля это температурное изменение еще будет раскручиваться.

В большинстве областей Украины предусматривается +24 +28 градусов, на юге +26 +30 градусов, в западной части местами + 23 + 25 градусов.

Дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в западных и северных областях. Юг, восток, центр построят в сухой солнечной погоде.

"В начале следующей недели высокая температура воздуха в Украине удержится. Столбики термометров в дневные часы будут достигать +25 +32 градусов. Однако уже со вторника-среды на западе и севере Украины, а также на Харьковщине, снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +21 +25 градусов", - спрогнозировала Диденко.

Погода Киев на неделю

Погода в Киеве 19, 20 и 21 июля предполагается существенное потепление. 19 числа вероятность дождя с грозой, однако солнца хватает тоже. Днем ​​потеплеет до +24 +26 градусов. С 20 числа температура воздуха повысится до +25 +29 градусов.

"Начало следующей недели в Киеве обещает быть теплым, умеренной жары, до +26 +27 градусов. Однако уже в среду в столице снова посвежеет до +21 +23 градусов. Локальные дожди и грозы будут чередоваться с солнцем и сухой погодой", - уточнила синоптик.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара.