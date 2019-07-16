Готовьте шорты и футболки в ананасы: синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара / NikLife

Погода в Украине 17 июля принесет кратковременные дожди и локальные грозы, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому пока атмосферное давление скачет, головы у некоторых граждан болят, зонты актуальны, а жителям юга Украины завтра понадобятся только темные очки и замечательные сарафанчики в нежные букетики", - отметила синоптик на своей странице в Facebook.

Летняя температура воздуха будет 17 июля уже на юге – Диденко обещает +26 +29 градусов тепла.

На востоке страны также ожидается теплая, но переменчивая погода – во время дождей будет свежеть.

В большинстве областей Украины среду будет умеренной тепло, +20 +24 градуса, на западе +18 +22 градуса.

"В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза. Ближайшей ночью холодновато, +12 +14 градусов, завтра днем ​​потеплеет, если это можно так назвать, до +21 +23 градусов", - спрогнозировала синоптик.

По словам Диденко, значительно поднимется температура воздуха в стране с 19-го июля, и пока у украинцев есть пару дней, чтобы насладиться прохладой.

"А поскольку уже началась сладкая пора акций и скидок, погода восстанавливается до жары, как раз можно делать забеги, или в обеденный перерыв или вечером, по новым шортами, бретельками, очками и футболками в цветочки и ананасы", - отметила Диденко.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в июле в Украине будет высокая температура воздуха. Его коллега — народный синоптик Владимир Деркач — утверждал, что второй месяц лета не будет жарким.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в июле ожидается температурная аномалия — средняя температура немного превысит средние многолетние значения.

Ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.