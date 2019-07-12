Синоптик рассказала, когда украинцам ждать существенного потепления

Украинцев предупредили о дождях с грозами / @ukrgmc.official

В субботу, 13 июля, дожди, местами с грозами ожидаются в западных областях Украины, на севере и местами на Востоке, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода.

"Температура воздуха будет комфортной, днем +20 + 26 градусов, на юге + 24 + 28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, + 12 + 16 градусов, в Карпатах + 8 + 13 градусов", - рассказала она в Facebook.

Синоптик подчеркнула, что 14 июля ожидаются дожди с отдельными грозами, которые ожидаются на Западе и Севере, на остальной территории - без существенных осадков.

Читайте такжеТепло вернется: синоптики дали прогноз погоды на июль"Температура воздуха будет какой-то нервной: на Западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов", - прогнозирует она.

В то же время в Киеве в субботу и воскресенье вероятны локальные дожди, местами с грозой.

"Температура воздуха в Киеве 13 июля днем + 21 + 24 градуса 14 июля + 23 + 25 градусов. Ночью предполагается в пределах + 10 + 14 градусов, прохладно. Существенное потепление придет в Украину с 19 июля", - добавила Диденко.

/ wetteronline

Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев об осеннем похолодании.