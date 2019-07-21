Блекаут на выборах: в Ровно на избирательных участках вырубило свет

Отключение электроэнергии произошло из-за повреждения абонентской кабельной линии / Facebook ДСНС

День выборов не обошелся без проишествий в Ровно. На некоторых избирательных участках пропало электричество. В связи с этим на некоторое время была приостановлена их работа.

Отключение электроэнергии произошло из-за повреждения абонентской кабельной линии, сообщают в ГосЧС. На избирательном округе №152 без света остался избирательный участок №561/011, который размещен в помещении библиотеки в здании клуба на ул. Черновола, 101Е. Там сотрудники ГосЧС задействовали передвижные электростанции, чтобы предотвратить закрытие участка.

Как уточняет 112 канал, на участках было настолько темно, что члены комиссии и избиратели почти ничего не видели. Также сообщается, что состоянию на 12:00 на одном из участков успели проголосовать всего лишь 365 человек - преимущественно люди пожилого возраста.

Напомним, в Нацполиции зарегистрировали 1225 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду.