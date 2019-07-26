"Су-, су-, судебных": Кличко оконфузился во время телеэфира

Виталий Кличко снова оконфузился на телевидении / Пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз допустил словесный конфуз во время эфира на одном из телеканалов.

Во время съемок программы Ваша свобода чиновник не мог вспомнить название Института судебных экспертиз. Видео опубликовано в Facebook.

Программа была посвящена информации о вероятном увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - подписал автор видео, журналист Алексей Минаков.

В эфире Кличко пытался оправдаться по поводу строительства моста, за который мэра критикуют. Он хотел сказать, что обращался в Институт судебных экспертиз, но не смог вспомнить и правильно выговорить название.

Кличко тупит в очередной раз Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви. Опубликовано Olexiy Minakov Четверг, 25 июля 2019 г.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан просит Кабмин снять с должности главы Киевской ГГА Виталия Кличко.