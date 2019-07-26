Новое похолодание: синоптик назвала дату резкого изменения погоды

После жары в Украине прогнозируют похолодание / ZN.UA

В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, в Украине жарка погода ожидается на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей страны. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, столбики термометров поднимутся до отметок + 28 + 33 градусов.

В то же время на остальной территории Украины 27 и 28 июля предполагается + 25 + 30 градусов, написала она в Facebook.

По ее словам, кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны на Западе и Востоке Украины, а на Севере, в Центре и в южной части будет преобладать сухая погода.

Синоптик отметила, что в Киеве выходные будут преимущественно солнечными и очень теплыми с температурой воздуха + 27 + 29 градусов, местами до +30 градусов.

/ wetter3.de

Диденко добавила, что уже 31 июля - 1 августа в Украине вновь существенно похолодает.

Напомним, ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.