Синоптик предупредила украинцев о ливнях с грозами и назвала дату нового похолодания

В Украине прогнозируют дожди и похолодание / фото: kievskaya.com.ua

В ближайшие дни в Украине погода не изменится, однако в начале следующей недели в Украине ожидается новая волна похолодания.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, 26-28 июля в большинстве областей Украины пройдут локальные кратковременные дожди, местами с грозами.

Синоптик прогнозирует, что на юге страны будет преобладать сухая воздушная масса с большим количеством солнца. Температура воздуха в течение дня +26...+29 градусов, при более сильном солнечном нагреве местами до +30 градусов.

На остальной территории Украины столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+27 градусов, отметила она в своем блоге на opinionua.com.

Читайте такжеОт жары до заморозков: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на август-2019Диденко предупредила, что в начале следующей недели в Украине снова похолодает. Температура воздуха днем снизится до +18...+23 градусов. Однако южная часть Украины будет принадлежать жаркой воздушной массе, там ожидается +26...+30 градусов. И только 1 августа снижение температуры воздуха дойдет и до южных регионов.

По ее прогнозу, в Киеве до конца текущей недели будет умеренно тепло, дневная температура воздуха достигнет +23...+27 градусов. Вероятны дожди с локальными грозами. Осадки будут чередоваться с солнечными просветлением, но все же влажная погода будет доминировать.

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Начало следующей недели придет в столицу с очередным снижением температуры воздуха. 30-31 июля и 1-2 августа столбики термометров не поднимутся выше +19...+23 градусов, добавила синоптик.

Напомним, ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.