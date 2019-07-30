Синоптический глаз узрел прохладный прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Какой будет погода в Киеве и Украине / Скриншот видео с youtube.com

Погода в Украине 31 июля будет прохладной в большинстве регионов.

Средняя температура по стране – от +22 градусов +27 градусов. А термометры севера и северо-востока (Черниговщины, Харьковщины, северных районов Киевщины) и вовсе покажут лишь +18-22 градуса.

Жара еще задержится на юге, на Закарпатье, в Донецкой области, в Днепре и его районах, а также в Кропивницком и окрестностях: тут ожидается +27-32 градуса. Похолодание на три-шесть градусов на эти территории придет 1 августа.

В большинстве областей существенные осадки маловероятны. Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в среду на западе и востоке, а также местами на Днепропетровщине.

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"В дальнейшем, сколько видит синоптический глаз, жары в Киеве не предвидится", – прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Летние холода придут в столицу 1 августа: столбики термометров опустятся до +18-20 градусов. Затем погода выровняется до +22-26 градусов.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 31 июля

Ранее синоптик раскрыл, чем в Украине удивит август 2019. На протяжении последнего месяца лета средняя температура воздуха не превысит +24 градуса, отметили в Укргидрометцентре.