Погода в Киеве и Украине сегодня обещает холодный душ / 1zoom.ru

Погода в Украине 31 июля, в среду, будет холоднее. На большей части страны ожидаются грозы – солнечная погода во всех смыслах светит лишь северных регионам.

Кратковременные дожди и локальные грозы окропят западные, восточные области и местами Днепропетровщину, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в среднем будет на отметках 22-27 градусов. На Харьковщине, северных регионах Киевщины и в Черкасской области столбики опустятся до +18-22 градусов. На юге, в Днепропетровской и Донецкой областях, Закарпатье, в Кропивницком и его пригородах по-прежнему жарко – до +27-32 градусов.

Читайте такжеДва удара по здоровью: прогноз магнитных бурь на август 2019 встряхнуть людей по серьезкеПогода в Киеве 31 июля ожидается комфортной: солнечно и +24 градуса.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 31 июля

Ранее синоптик раскрыл, чем в Украине удивит август 2019. На протяжении последнего месяца лета средняя температура воздуха не превысит +24 градуса, отметили в Укргидрометцентре.