В Киеве состоится акция в поддержку родственников пропавших без вести

Международный Комитет Красного Креста 30 августа в 12:00 на Софийской площади возле отеля "Hyatt Regency" проведет публичное мероприятие "Не сомневайся. Сочувствуй".

Акция приурочена к Международному дню пропавших без вести.

Родственники пропавших без вести, художники и представители МККК соберутся вместе, чтобы привлечь внимание к ситуации семей пропавших без вести и призвать к более активным действиям ради их родных. МККК приглашает всех желающих принять участие в мероприятии.

"С начала вооруженного конфликта на Донбассе более 1500 семей обратились к МККК с просьбой помочь в выяснении судьбы их пропавших без вести родственников. Около 770 из этих семей до сих пор неутомимо ищут своих близких, не зная, когда вернутся их родные, и вообще их когда-нибудь найдут. По случаю Международного дня пропавших без вести мы собираемся вместе с семьями, чтобы разделить их боль, печаль и их ожидания", - говорится в сообщении пресс-службы МККК.

"Не вагайся. Співчувай. Долучися до кола підтримки", - призывают организаторы.