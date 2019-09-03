Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся

Владимир Бородянский решил стать донором органов / Униан

Новоиспеченный глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который ранее заявил, что его ведомство защитит информпространство Украины, вознамерился отдать свои органы на спасение других людей.

По информации, на встрече с разработчиками гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций Бородянский сам спросил у присутствующих:

"Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы будем отдать свои органы, чтобы спасти других?"

Отметим, вместе с Бородянским руку подняли 21 человек из 24.

При этом в комментариях под видео в соцсети медики скептически отреагировали на слова министра.

"Хорошо, но абсолютно бессмысленно. Даже если каждому татуировку на лбу сделать, ни на миллиметр не сдвинет тему. Когда уже научитесь разделять пустую болтовню от реальности", - сказал медик Игорь Писаренко.

Читайте такжеПорошенко узаконил трансплантацию органов умерших украинцевНапомним, ранее Верховная Рада во втором чтении приняла закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" (№2386-а-1), в нем говорится, что, если при жизни умерший не решил, отдавать или не отдавать свои органы, то за него решение могут принять близкие.

Также в законе прописано, что трансплантация осуществляется на принципах добровольности, гуманности, анонимности, предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям, бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток), соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства), достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.