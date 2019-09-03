Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся

3 сентября 2019, 14:39

Бородянский захотел после смерти стать донором органов.

Владимир Бородянский
Владимир Бородянский решил стать донором органов / Униан

Новоиспеченный глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, который ранее заявил, что его ведомство защитит информпространство Украины, вознамерился отдать свои органы на спасение других людей.

По информации, на встрече с разработчиками гуманитарной стратегии для представителей благотворительных фондов и общественных организаций Бородянский сам спросил у присутствующих:

"Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы будем отдать свои органы, чтобы спасти других?"

Отметим, вместе с Бородянским руку подняли 21 человек из 24.

При этом в комментариях под видео в соцсети медики скептически отреагировали на слова министра.

"Хорошо, но абсолютно бессмысленно. Даже если каждому татуировку на лбу сделать, ни на миллиметр не сдвинет тему. Когда уже научитесь разделять пустую болтовню от реальности", - сказал медик Игорь Писаренко.

Читайте такжеПорошенко узаконил трансплантацию органов умерших украинцевНапомним, ранее Верховная Рада во втором чтении приняла закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" (№2386-а-1), в нем говорится, что, если при жизни умерший не решил, отдавать или не отдавать свои органы, то за него решение могут принять близкие.

Также в законе прописано, что трансплантация осуществляется на принципах добровольности, гуманности, анонимности, предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям, бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток), соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства), достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
трансплантация донорство пересадка органов новости Украины Владимир Бородянский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:39
Министр культуры заговорил о смерти и решил отдать свои органы нуждающимся
14:32
Рада направила в КСУ законопроект о праве президента назначать директоров НАБУ и ГБР Видео
14:31
Такой наглости не ожидали: в "ДНР" "случайно" сгорел дом главного полицейского боевиков Видео
14:27
"Как у бабушки": полуголая Гагарина засветилась в срамной фотосессии
14:17
В Италии "героином замироточила" фреска с "ликом" Захарченко - Сеть в шоке от фото
14:06
"Сегодня 3 сентября, а Верховная Рада без меня": Ляшко исполнил песню-мем Шуфутинского Видео
14:05
Украине грозит блэкаут зимой: эксперт дал тревожный прогноз Видео
13:42
"Дурачок... все просрал из-за денег": украинцы ждут "изгоя" Порошенко "в тюрьме Донецка" Видео
13:40
Отмена монополии адвокатов: Рада дала зеленый свет Видео
13:39
Танці з зірками 2019: у Билык бомбануло от слов Екатерины Кухар
13:37
В семье Юлии Тимошенко случилось горе
13:26
Селезнев отправился в Турцию
13:15
Гигантская свастика: в РФ опозорились с подарком детям к 80-летию начала Второй Мировой войны
13:05
Дубилет рассказал, когда в Украине в топку истории отправят бумажный документооборот
13:02
Надо переворачивать: Шуфутинский срочно обратился к фанатам Видео
12:54
Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров
12:54
"Мафиози будут вне Рады": в Слуге народа оценили отмену неприкосновенности Видео
12:52
В России блогер угодил на 5 лет за решетку за пост в Twitter
12:45
"Зато без б*ндер": в "ДНР" забили тревогу из-за отсутствия студентов
12:44
Лукашенко рассказал, почему продолжается война на Донбассе
12:38
В Украине отменили депутатскую неприкосновенность: что это значит
12:26
Синоптик предупредила украинцев о резком похолодании: карта прогноза погоды Видео
12:25
Блестящая пиар-акция: почему отмена неприкосновенности не даст нужного эффекта мнение
12:22
"VIP вагон": Укрзализныця влипла в скандал из-за жутких условий Видео
12:22
Х-Фактор 2019: Шурову причинили боль в новом сезоне
12:12
В России попытались повесить на ВСУ вину в обстреле журналистов на Донбассе: детали
12:12
Тайсон едко поиздевался над Шахтером из-за своей непродажи в Рому
11:59
Суд продлил арест боевика Цемаха, который очень нужен Путину
11:57
"Пошла она в жопу!": с росТВ выгнали украинского эксперта Видео
11:45
Рада окончательно убила депутатскую неприкосновенность Видео
11:39
"Это шедевр": Оля Полякова придумала новый мем с Зеленским
11:38
Боится терроризма: Лукашенко объяснил, почему Минск наглухо закрыл границу с Украиной
11:34
Снятие депутатской неприкосновенности: онлайн-трансляция заседания Рады Видео
11:26
В Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады
11:15
"Парламент, а не малина": Зеленский жестко обратился к нардепам Видео
11:15
Шахтер избавился от бразильского хавбека
11:08
Не так страшен Шуфрич, как его малюют: эксперт высказался о рулевом комитета по свободе слова
11:03
В ГБР рассказали о новом допросе Порошенко Видео
10:52
"Александрия будет биться до последнего" - эксперт
10:47
"Дурновкусные шутки": Лоза наехал на пользователей Сети из-за мемов про 3 сентября Шуфутинского
10:45
Чем опасен для Украины американский газ мнение
10:30
"После эфира звонил": звезда Квартала рассказал, как их отчитывал Зеленский
10:27
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
10:16
Аннексированному Крыму грозит химический Чернобыль
10:12
В Запорожье в парке вольготно разлеглась голая женщина: видео 18+ Видео
09:59
Катастрофический метеоудар в сентябре: названа дата мощной магнитной бури Видео
09:54
В РФ скончался известный режиссер и автор фильма О, спорт - ты мир
09:43
"Селезенку перебью!": сестра Савченко накинулась с угрозами на экс-министра Видео
09:33
ГБР завело дело против Андрея Парубия - СМИ
09:31
"Может подфартить": в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять