Зеленый свет трансплантации. Рада одобрила закон о пересадке органов

Верховная Рада во втором чтении приняли закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" (№2386-а-1), в нем говорится, что, если при жизни умерший не решил, отдавать или не отдавать свои органы, то за него решение могут принять близкие.

Документ поддержали 255 народных депутатов, пишет УНИАН.

По его данным, в проекте закона определено, что каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после определения его состояния как необратимой смерти.

"… в случае, если умерший не выразил при жизни своего согласия или несогласия на посмертное донорство, то согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации запрашивается у второго супруга или у одного из близких родственников этого лица (дети, родители, родные братья и сестры), который доступен для вопроса такого согласия и письменного заверения его предоставления", — отметило агентство.

Также в законе прописано, что трансплантация осуществляется на принципах добровольности, гуманности, анонимности, предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям, бесплатности (кроме гемопоэтических стволовых клеток), соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства), достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.

Ранее президент Петр Порошенко принял решение об отзыве из Рады собственного законопроекта, в котором предлагалось лишать украинского гражданства людей из аннексированного Россией Крыма, участвовавших в выборах российского президента, прошедших в марте.