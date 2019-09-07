Взрыв под Тернополем: жена ректора вуза лишилась глаза

После взрыва Оксана Крысоватая лишилась глаза / УНИАН

Жена ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого Оксана в результате взрыва во дворе своего частного дома под Тернополем лишилась глаза.

В результате взрыва супруги получили серьезные травмы и находятся в больнице Тернополя под круглосуточной охраной, их состояние стабильно тяжелое, сообщает сайт Тернополяни со ссылкой на родных пострадавших.

По его данным, ректору, потерявшему в результате взрыва левую кисть, сделали операцию.

"... Кроме того, у него взрывная травма, осколочные ранения тела. Относительно жены Крысоватого, то известно, что у нее взрывная политравма и многочисленные осколочные ранения тела… один глаз медики не смогли спасти, за полноценное функционирование другого - еще борются", - отмечается в материале.

Напомним, 4 сентября в селе Петриков Тернопольской области во дворе частного дома Андрея Крысоватого произошел взрыв. СМИ узнали, что в руках у мужчины взорвался пакет, а недалеко от места взрыва нашли записку, в которой было написано: "Привет от нас. Ректору моменто море. Momento mori".