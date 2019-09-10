250 детей эвакуированы, 19 - в больнице: в Черкассах в школе случилось ЧП

10 сентября 2019, 16:43

Сегодня в черкасской школе "накуролесил" шестиклассник.

В школе Черкасс случилось ЧП, в больницу попали 19 детей - Черкассы новости
В школе Черкасс случилось ЧП, в больницу попали 19 детей / Скриншот с che24.online

Во вторник днем, 10 сентября, в Черкассах в общеобразовательной школе №29 распылили газ, эвакуированы 250 детей, а 19 - попали в детскую областную больницу, сложных случаев нет.

В школе шестиклассник распылил газ пропан, рассказал в комментарии che24.online директор Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергей Воронов.

По словам собеседника, чрезвычайное происшествие случилось около 12:25, из-за него в школе приостановили учебный процесс и возобновят 11 сентября.

"…Обучение продолжится уже завтра. Концентрат рассеялся. Опасности нет", - утверждает Воронов.

Напомним, в мае в Коростышеве Житомирской области в одной из школ был распылен газ раздражающего действия, в местную больницу угодили 13 детей. В полиции выяснили, что распылил газ ученик восьмого класса.

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газ Черкассы школа Сергей Воронов новости Украины
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