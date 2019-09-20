Военное положение: Рада поддержала закон Зеленского об обороне

Верховная Рада / Reuters

Верховная Рада в пятницу, 20 сентября, поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Документ №1011 поддержали 286 народных избранников.

"Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры", - говорится в пояснительной в пояснительной.

Закон устанавливает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины, а также позволяет Зеленскому утверждать его структуру. Кроме того, документом предусмотрено:

координация деятельности сил обороны;

подготовка органов госвласти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;

создание системы гражданской защиты;

отпор вооруженной агрессии и ликвидации вооруженного конфликта;

подготовка населения и территории страны к обороне.

Стоит отметить, что документ поддержали фракции:

Слуга народа;

Европейская солидарность – 15 человек;

Батькивщина - 9 человек;

Голос – 14 человек;

депутатская группа За майбутнє – 5 человек;

внефракционные нардепы – 9 человек;

Оппозиционная платформа - За жизнь – не голосовала.