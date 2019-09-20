Военное положение: Рада поддержала закон Зеленского об обороне

Закон позволяет Зеленскому утверждать его структуру
Верховная Рада в пятницу, 20 сентября, поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о Плане обороны Украины. Документ №1011 поддержали 286 народных избранников.
"Принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры", - говорится в пояснительной в пояснительной.
Закон устанавливает законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины, а также позволяет Зеленскому утверждать его структуру. Кроме того, документом предусмотрено:
- координация деятельности сил обороны;
- подготовка органов госвласти, местного самоуправления и национальной экономики к переводу с мирного на военное положение;
- создание системы гражданской защиты;
- отпор вооруженной агрессии и ликвидации вооруженного конфликта;
- подготовка населения и территории страны к обороне.
Стоит отметить, что документ поддержали фракции:
- Слуга народа;
- Европейская солидарность – 15 человек;
- Батькивщина - 9 человек;
- Голос – 14 человек;
- депутатская группа За майбутнє – 5 человек;
- внефракционные нардепы – 9 человек;
- Оппозиционная платформа - За жизнь – не голосовала.
Напомним, что новый министр обороны Андрей Загороднюк пояснил нюансы разведения сил на Донбассе, которое будет производиться частично, а не вдоль всей линии разграничения.