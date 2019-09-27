6 лет за видеоблог: в Крыму журналиста обвиняют в призывах к терроризму

Нариману Мемедеминову "светит" 6 лет колонии

Крымского гражданского журналиста, блогера Наримана Мемедеминова хотят посадить на 6 лет из-за видео на YouTube.

Мемедеминова обвиняют в призывах к терроризму, и прокурор требует для блогера наказания пожестче – а это 6 лет лишения свободы, передает ТСН.

Поводом для обвинения стало несколько роликов на YouTube, в которых мужчина комментировал политические события, высказывал свое мнение относительно российских государственных праздников и призывал придерживаться норм ислама.

Отметим, Мемедеминова задержали еще в конце марта 2018 года. Ему предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)​.

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