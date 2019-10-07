В Народном фронте прокомментировали арест Пашинского

Сергей Пашинский / УНИАН

Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия "Народный фронт" расценивает как политически мотивированное и такое, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.

Об этом говорится в заявлении партии."Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича. Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.Однако вновь было открыто из политических оснований с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии. Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение. "Народный фронт" напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от его повторения".