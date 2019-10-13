"Не делайте картинку для росТВ": Зеленский срочно обратился к украинцам

Владимир Зеленский / president.gov.ua

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский призвал соотечественников не поддаваться на провокации, быть сплоченными и выражать свое уважение.

"Завтра - наш украинский национальный праздник. Давайте в этот день не делать своими же руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах распри, ссоры и хаос. И очень боятся, что украинцы будут единственными и сплоченными. Потому что тогда - мы сильны. Потому что тогда - непобедимы", - написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский призвал украинцев в День защитника выразить уважение и благодарность военным, добровольцам, медикам, волонтерам, а также военным журналистам, дипломатам и семьям погибших.

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"14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимов и сестер были преданы. Обещаю вам как президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу", - написал президент.

"И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", - добавил Зеленский.

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Напомним, в Украине в понедельник, 14 октября, отмечают сразу три праздника - Покрова Пресвятой Богородицы 2019, День защитника Украины 2019 и День украинского казачества 2019. В нашей стране 14 октября - официальный выходной.