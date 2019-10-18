"Привычка осталась": в Раде застукали "слугу народа" за распространением билетов

Юзик / Facebook Зе!команда

После начла работы нового состава Верховной Рады народные избранники постоянно вляпываются в скандалы и просто неприятные ситуации. В этот раз внимание журналистов привлек народный депутат от Слуги народа и бывший актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков, известный публике как Юзик.

Так, в среду, 16 октября, депутата застукали во время продажи билетов на Вечерний квартал прямо в станах парламента. На обнародованных изданием 1News фотографиях Юзик запечатлен с пачкой билетов на концерт, который состоялся в тот же день в 19:00 во Дворце Украина.

Кроме того, на снимках хорошо видео, как Корявченков передает билеты своим коллегам.

Юзик с билетами / 1news

Пользователи социальной сети Facebook пошутили относительно данной ситуации: "А не будут брать - отключим газ!", "А что, халтура она и в Раде халтура. Привычка осталась", "А потом гаранту на стол список тех, кто билеты не брал", "Дороговатый слуга – билетер", "А может он ему в карты проиграл. Карточный долг священный!".

Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пожаловался на проблемы с дисциплиной во фракции Слуга народа