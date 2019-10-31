В Кремле разрешили: боевики "ДНР" "раскололись" на обмен пленными с Киевом

Обмен пленными в декабре 2017 года / УНИАН

Боевики из группировки "ДНР" ведут подготовку к обмену пленными с официальным Киевом по формуле "52 на 85"

"Уполномоченная по правам человека "ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы к обмену пленными с Украиной по формуле "52 на 85", - такое сообщение опубликовал российский телеканал Рен-ТВ.

По словам Морозовой, официальный Киев подтвердил 85 человек, а боевики – 52 человека.

"На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека", – подытожила она.

Напомним, ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина озвучил условие Кремля по новому обмену пленными.