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Москалькова рассказала о новом этапе обмена пленными

15 октября 2019, 12:36

Омбудсмен РФ отметила, что на данный момент в зоне ее особого внимания оказались 36 человек.

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова / Фото ombudsmanrf.org

После успешного возвращения украинских политзаключенных из российских тюрем в Украине заговорили о новом обмене пленными. Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что рано еще говорить о сроках и дате.

По ее словам, второй этап обмены пленными между Украиной и Россией еще не сформирован. В то же время она отметила, что на данный момент в зоне ее особого внимания оказались 36 человек.

"Пока второй этап, мне кажется, что еще не сформировался. По времени лично мне пока не понятно", – цитирует Москалькову российское агентство РИА Новости.

Кроме того, она отметила, что регулярно общается с уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой по поводу состояния заключенных. Также она отметила, что на данный момент в зоне ее особого внимания оказались 36 человек.

"Формированием списков, которые могут быть согласованы с украинской стороной, у нас занимаются другие органы. У меня в аппарате есть мониторинговая группа, которая отслеживает судьбу каждого человека, обратившегося ко мне непосредственно сам, или через родственников, или через наши органы", - подытожил российский омбудсмен.

Напомним, что ранее спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами зависит от готовности двух сторон.

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