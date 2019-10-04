Новый обмен пленными: в Кремле назвали условие

Дмитрий Песков прокомментировал возможность обмена пленными/ ТАСС

Вечером 3 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире одного из украинских телеканалов анонсировал, что на следующей неделе может состояться новый масштабный обмен пленными. В Кремле высказали свою позицию по этому поводу.

В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами зависит от готовности двух сторон. По его словам, определенная работа в этом контексте продолжается.

"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех". Это должно быть окончательной целью", - сказал добавил Песков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существенных недостатках формулы обмена пленными "всех на всех", которая, на первый взгляд, кажется идеальной, а на самом деле является нежизнеспособной.

Сообщалось также, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть всех незаконно удерживаемых в России украинцев. Планы главы государства озвучил его помощник Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных.