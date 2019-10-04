Новый масштабный обмен пленными: у Зеленского назвали примерную дату

Пристайко рассказал, когда состоится новый обмен удерживаемыми лицами/ УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее рассказал, в чем состоит суть "формулы Зеленского", похвастался достижениями в ее реализации и поделился, когда возможно состоится новый обмен удерживаемыми лицами.

"План Зеленского в общих чертах - это попытка дотянуться до людей, которые остались за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи, прекратить стрелять, произвести разведение войск, начать в полном объемы выплачивать пенсии, вернуть наших пленников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, в России, в оккупированном Крыму. Все эти шаги понемногу осуществляются", - сказал Пристайко в эфире программы Право на власть в эфире 1+1.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время состоится новый масштабный обмен удерживаемыми лицами.

"И это (обмен, - ред.) уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко.

В то же время министр не уточнил, с кем именно планируется обмен - с ОРДЛО или РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть всех незаконно удерживаемых в России украинцев. Планы главы государства ранее озвучил его помощник Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных.

Читайте такжеОбмен пленными: у Зеленского рассказали о подлостях КремляВ свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существенных недостатках формулы обмена пленными "всех на всех", которая, на первый взгляд, кажется идеальной, а на самом деле является нежизнеспособной.

7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.