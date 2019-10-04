  1. Главная
  3. Политика

Новый масштабный обмен пленными: у Зеленского назвали примерную дату

4 октября 2019, 07:27

Вадим Пристайко не уточнил, с кем именно планируется обмен - с ОРДЛО или РФ.

Пристайко
Пристайко рассказал, когда состоится новый обмен удерживаемыми лицами/ УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее рассказал, в чем состоит суть "формулы Зеленского", похвастался достижениями в ее реализации и поделился, когда возможно состоится новый обмен удерживаемыми лицами.

"План Зеленского в общих чертах - это попытка дотянуться до людей, которые остались за линией разграничения, восстановить мосты, восстановить связи, прекратить стрелять, произвести разведение войск, начать в полном объемы выплачивать пенсии, вернуть наших пленников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, в России, в оккупированном Крыму. Все эти шаги понемногу осуществляются", -  сказал Пристайко в эфире программы Право на власть в эфире 1+1. 

Кроме того, по его словам, в ближайшее время состоится новый масштабный обмен удерживаемыми лицами.

"И это (обмен, - ред.) уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", - сказал Пристайко. 

В то же время министр не уточнил, с кем именно планируется обмен - с ОРДЛО или РФ.

Напомним,  президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуть всех незаконно удерживаемых в России украинцев. Планы главы государства ранее озвучил его помощник Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных. 

Читайте такжеОбмен пленными: у Зеленского рассказали о подлостях КремляВ свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о существенных недостатках формулы обмена пленными "всех на всех", которая, на первый взгляд, кажется идеальной, а на самом деле является нежизнеспособной.

7 сентября Киев и Москва обменялись пленными в формате "35 на 35". На украинскую территорию из РФ вернулись 24 моряка, захваченных в плен россиянами в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще ряд политзаключенных.

Россия ОРДЛО обмен пленными Вадим Пристайко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Новый масштабный обмен пленными: у Зеленского назвали примерную дату». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:05
Венгрия забирает назад розданные на Закарпатье паспорта: известна причина
07:50
Придавят проблемы: астролог предупредила об опасностях в начале октября Видео
07:28
Умиротворение агрессора: Кремль затаился, как перед броском на жертву мнение
07:27
Новый масштабный обмен пленными: у Зеленского назвали примерную дату Видео
06:55
Стало известно, когда русскоязычные школы перейдут на украинский язык Видео
06:55
Смотрящая вдаль 2019 - дата выхода, сюжет и актеры нового сериала Видео
06:51
Зеленский по вине Трампа оказался между молотом и наковальней мнение
06:35
Погода в Украине на 4 октября: синоптик предупредила о дождях и похолодании
06:14
В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть
06:03
Астролог назвал счастливчиков октября 2019
05:47
"Палата №6 одобряет": главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе
05:19
Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки Фото
05:06
Свободный полет: в Днепре голая женщина рухнула из окна с котом
04:49
В США Трампа призвали раскрыть все карты относительно Украины
04:32
Шокин "настучал" на Байдена адвокату Трампа
04:14
Ученые рассказали, где спастись от зомби апокалипсиса и пандемии
03:40
Польская порноактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото Фото
03:13
Диетолог развенчала популярные мифы о похудении
02:51
Психологи рассказали, как легко притереться друг к другу в сексе
02:25
Эксперт назвал девять простых ежедневных правил для похудения
02:00
Как жить по лунному календарю 4 октября: стрижки, деньги и здоровье
01:50
Ничего не могу сказать: Захаровой "отшибло память" из-за отставки Волкера
01:33
"*бать, какие сиськи": Тина Кароль взбудоражила пикантным фото
01:19
День вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колег Фото
00:40
Эксперт предупредил о рисках срыва отопительного сезона Видео
00:27
Полковник назвал единственное условие возвращения Крыма и Донбасса
00:01
4 октября 2019 – праздник улыбки и кому светит богатство в этот день
03 октября, четверг
23:57
Динамо "скатало" нулевую ничью с Лугано в матче Лиги Европы Фото Видео
22:42
Еще одна европейская страна утвердила безвиз с Украиной Видео
22:37
"Нашел закладку Добкина": нардеп Тищенко угодил в конфуз прямо в здании Рады - видео Видео
22:08
Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на откровенных фото Фото
22:00
Выбор матери 2 сезон: дата выхода продолжения сериала Видео
21:58
Александрия – Гент – 1:1: украинская команда вырвала ничью в Лиге Европы Фото Видео
21:40
Эксперт назвал главную опасность, стоящую перед Зеленским на встрече "нормандской четверки"
21:28
Опасный план Кремля: Путин заступился за Украину и похвалил Зеленского
21:06
Лечение не работает: Анастасия Заворотнюк покидает Россию
20:32
Супрун рассказала о вреде и пользе мастурбации, толсто намекнув на Киву
20:30
Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
20:21
Трамп настаивает на расследовании Украиной действий Байдена Видео
19:56
Рада отклонила "забаненый" Зеленским закон о принудительной химической кастрации педофилов Видео
19:52
Гороскоп на завтра: кому "светят" гениальные мысли, незабываемое событие и новые знакомства
19:41
Зрада отменяется: Зеленский обратился к украинцам из-за формулы Штайнмайера - видео Видео
19:15
Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить
19:12
Автор легендарных видеоигр Хидео Кодзима пришел на русское шоу Вечерний Ургант Видео
19:07
"Отношусь, как к дочери": "путчистка" Богуцкая угодила в расистский скандал
18:56
"Не надо удовлетворять физиологические потребности": Разумков оценил скандалы в Раде Видео
18:41
У Путина заговорили о "срыве" встречи "нормандской четверки"
18:30
Выбор матери: дата выхода, список серий и как смотреть онлайн Видео
18:28
Золотые дожди: россиянам посоветовали мочиться в душе ради экономии воды
18:25
Отмена лицензии: суд принял решение по иску канала 112 Украина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять