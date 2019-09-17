Мир на Донбассе: Пристайко рассказал, в чем суть "формулы Зеленского"

"Формулы Пристайко" нет, есть "Формула Зеленского" по прекращению войны / УНИАН

Условная "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе включает в себя несколько важных пунктов, один из которых заключается в том, что нужно попробовать "ментально" дотянуться до украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Формулы Пристайко" нет. Есть условная "формула Зеленского", которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа", - сказал глава МИД в эфире телеканала ICTV.

Одна часть формулы заключается в том, что нужно "вернуть всех наших парней и девушек". Для этого Киев будет посылать месседжи народу, один из которых – строительство моста в Станице Луганской.

"Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - добавил министр.

Читайте такжеПросто перестать стрелять, или Чего нужно опасаться ЗеленскомуКроме того, условная "формула Зеленского" предполагает, что если в ближайшее время не получится решить проблему с войной на Донбассе, тогда "мы должны перейти к каким-то новым радикальным мерам".

"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - резюмировал глава Министрерства иностранных дел.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первыми значительными шагами на пути к миру на Донбассе станут полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской на Луганщине.

Кроме того, глава государтсва заявлял, что потребует на встрече от "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) решения вопросов обмена, разведения войск и проведения выборов на Донбассе.