Пристайко рассказал об изменении позиции России по Донбассу

14 сентября 2019, 09:20

Власти Украины ищут компромисс для восстановления мира, отметил глава МИД.

Позиция России по Донбассу изменилась, сообщил Вадим Пристайко - Отношения Украины и России
Позиция России по Донбассу изменилась, сообщил Вадим Пристайко / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Российская Федерация сейчас готова договариваться по Донбассу, есть определенное потепление.

Президент Владимир Зеленский пытается использовать оттепель со стороны РФ, рассказал министр в эфире телеканала Интер.

По словам чиновника, украинские власти ищут компромисс, чтобы восстановить мир, а это, очевидно, не входит в интересы РФ.

"…Именно для этого и придуман минский формат (Украина, Россия, ОБСЕ - Ред.), договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель…", - поделился глава МИДа.

Читайте также"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - ПристайкоРанее Владимир Зеленский говорил, что войну на Донбассе можно завершить только с помощью дипломатии, а ее действенным и мощным оружием являются санкции против России.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что для установления между Москвой и Киевом "взаимного уважения", в Украине должны отозвать антироссийские решения "режима" экс-президента Петра Порошенко.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Владимир Зеленский Вадим Пристайко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:50
Генерал КГБ назвал очень серьезную ошибку России по Украине
09:48
Три причины, почему парламент пошел на роспуск ЦИК мнение
09:43
"Последняя степень рака мозга": страшный диагноз Заворотнюк подтвердил отец-основатель Ласкового мая Видео
09:20
Пристайко рассказал об изменении позиции России по Донбассу
09:12
В России паранойя: Зеленский пытается обыграть Путина Видео
08:50
"Разорение, промах в любви": кому гороскоп на сегодня советует держать ухо в остро Видео
08:41
Почему парламент умер мнение
08:32
Разрыв шаблона: Зеленский внезапно сыграл самого себя в пародии Квартала 95 - видео Видео
08:25
"Смертельная пятница 13": возле Крымского моста погиб рабочий
08:08
"Посредники Путина" Меркель и Макрон будут "выкручивать руки" Зеленскому - Кучма Видео
07:48
Девушка Павла Розенко заинтриговала интимным фото
07:37
"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - Пристайко Видео
07:16
Эксперты назвали продукты-"убийцы" молодости
06:56
Слуга народа рискует стать аналогом путинской Единой России мнение
06:47
"Бл*дище старая": голую Успенскую раскритиковали за интимное фото
06:34
Без него власть Путина рухнет: астролог рассказал, кто нужен российскому президенту
06:09
Осеннее равноденствие 2019: когда начинается и какие чудеса бывают в этот день
05:49
Итальянка – самая эффектная стрижка 2019-2020, которая подходит всем – 44 фото Фото Видео
05:24
Нибиру низвергла на Землю ядовитых рыбозомби: мятеж пришельцев начался - уфологи
05:02
Стало известно, какие знаки Зодиака самые гордые Видео
04:34
Как подобрать макияж под очки: визажисты дали дельные советы
04:10
"Хуже Дарта Вейдера!": Трамп опозорился, неожиданно забыв о сыне Видео
03:22
Даже мост не помог: туристический сезон в Крыму стал худшим за три года
03:07
Доктор Комаровский сказал, сколько мать должна посвятить только новорожденному Видео
02:38
Ученые назвали причину таинственных смертей от вейпа Видео
01:55
Дикий треш в России: на Урале устроили турнир палачей Видео
01:41
"Воплощать свои мечты": Елена Зеленская выступила на форуме YES Видео
01:08
Сердце "заплыло жиром" и отказало: англичанка закормила сына до смерти
00:39
Газпрому запретили использовать газопровод OPAL для поставок газа в ЕС
00:22
С Днем физкультурника: поздравления в прозе, стихах и прикольные открытки Фото
13 сентября, пятница
23:46
"Войди в меня": Собчак после свадьбы эротично станцевала для Богомолова Фото
23:43
США помогли Украине установить телевещание на Донбассе
23:17
Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга
22:52
Приватбанк сообщил о масштабном сбое
22:33
Квартал 95 устроил шоу для гостей форума YES: комичное видео Видео
22:10
Эксперт назвала продукты, которые "бьют" по костям
21:58
В прокуратуре подозревают кражу 29,5 млн грн при ремонте моста в Днепре Видео
21:36
Я бы дал Голосу: Арахамия рассказал о составе новой ЦИК
21:31
"Я – Джастин Трюдо": нардеп пояснил, зачем ходит по Раде в носках
21:04
Мечта слэшера: ученые раскрыли тайну "любовников из Модены"
20:49
Нардеп от Слуги народа настаивает на необходимости перезагрузки власти в Киеве
20:47
Персики на зиму в сиропе: самый быстрый и вкусный рецепт Фото Видео
20:36
Разбила голову кувалдой: на Одесчине дочь жестоко расправилась с матерью-старушкой Видео
20:30
Кремль выдвинул условие по письменной фиксации формулы Штайнмаера
20:30
"Плохая история сотрудничества": эксперт оценил шансы Киева на новые транши МВФ Видео
20:01
"Все будет гореть": после угроз секретарю горсовета в Черкассах сожгли машину
19:55
Ученые установили, нужны ли в школе домашние задания – исследование Видео
19:36
Зеленский уточнил условия по выборам на Донбассе Видео
19:00
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 3 выпуск 3 сезон - 13-09-2019 Видео
18:33
Известный писатель пояснил, почему в сюжете книги присоединил Крым к России Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять