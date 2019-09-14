Пристайко рассказал об изменении позиции России по Донбассу

Позиция России по Донбассу изменилась, сообщил Вадим Пристайко / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Российская Федерация сейчас готова договариваться по Донбассу, есть определенное потепление.

Президент Владимир Зеленский пытается использовать оттепель со стороны РФ, рассказал министр в эфире телеканала Интер.

По словам чиновника, украинские власти ищут компромисс, чтобы восстановить мир, а это, очевидно, не входит в интересы РФ.

"…Именно для этого и придуман минский формат (Украина, Россия, ОБСЕ - Ред.), договоренности. На сколько Россия сейчас готова договариваться - есть определенное потепление, оттепель…", - поделился глава МИДа.

Читайте также"Нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет - ПристайкоРанее Владимир Зеленский говорил, что войну на Донбассе можно завершить только с помощью дипломатии, а ее действенным и мощным оружием являются санкции против России.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что для установления между Москвой и Киевом "взаимного уважения", в Украине должны отозвать антироссийские решения "режима" экс-президента Петра Порошенко.