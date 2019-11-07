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"Война скоро закончится": СМИ узнали, чем дышит Донецк

7 ноября 2019, 13:25

Некоторые донетчане боятся, что война прекратится, сообщил местный житель.

В Донецке ходят слухи, что война скоро закончится, сообщил местный житель - Донецк новости
В Донецке ходят слухи, что война скоро закончится, поделился местный житель / voicesevas.ru

В Донецке, подконтрольном боевикам самопровозглашенной "ДНР", распространяются слухи, что скоро закончится война.

Война прекратится к Новому году, рассказал слухи Фактам Виктор Иванович - местный житель Донецка, который длительное время работал на серьезных постах в госструктурах.

Издание выяснило, что сам собеседник считает быстрое наступление мира маловероятным, поскольку Донбасс оккупирован уже более пяти лет.

По словам местного жителя, некоторых донетчан пугает перспектива прекращения войны, поскольку после возвращения Донецка под контроль Киева некоторым придется нести ответственность за свои поступки, а некоторым - оставить награбленное и сбежать в РФ.

Ранее политический и экономический аналитик Тарас Загородний говорил, что конфликт на Донбассе можно заморозить по приднестровскому варианту развития событий. Эксперт полагает, что для востока Украины приднестровский вариант не является самым плохим.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс ДНР война Донецк
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