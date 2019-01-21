"Думаю, договоримся": Зеленский рассказал, как собрался закончить войну на Донбассе

Зеленский рассказал, как собрался закончить войну на Донбассе / Униан

Шоумен и ведущий комедийного шоу "Вечерний квартал" Владимир Зеленский, объявивший, что примет участие в президентских выборах, представил свое видение разрешения конфликта на Донбассе. По его словам, начать нужно с переговоров.

"Прежде всего хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей", – заявил Зеленский в интервью Украинской правде.

Помочь в этом должны Минские договоренности, уверен он.

"Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям, может быть, еще чуть-чуть, может быть, переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны... Надо их как-то корректировать, надо их развивать, сильнее", – добавил Зеленский.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоВ то же время шоумен отверг любую возможность амнистии боевиков на Донбассе: "Они убивали наших людей. Что значит пойдете? Я вообще против того, чтобы нам, независимой стране, говорили: "Значит так, полная амнистия". Конечно, никто на это не пойдет! У нас есть своя страна, она независима. Поэтому надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории".

Быстро ситуация не разрешится, признал Зеленский, однако работать в этом направлении необходимо.

"Наверное, не быстро, но у нас есть вариант – остановить стрельбу. Договориться об этом можно? Можно. Потому что никто не хочет, чтобы люди погибали. Думаю, об этом договоримся. А потом поднимем нашу страну", – резюмировал он.

Ранее эксперт спрогнозировал исход войны на Донбассе. По мнению Игоря Эйдмана, режим президента РФ Владимира Путина не заинтересован в "разруливании" ситуации.

Как сообщалось, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко во время чата на Главреде спрогнозировал, как сложатся отношения Киева и Москвы после президентских выборов в Украине.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс. По его словам, вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе.

Кроме того, астрологи рассказали, когда закончится война на Донбассе. Эксперты вычислили, когда в России начнется разрушение существующей системы.

Напомним, наследница легендарного мольфара рассказала, когда в Украине наступит мир. Особенно тяжелыми будут май и июнь 2019 года, говорит провидица.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50% голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.