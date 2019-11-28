"Изуродован сейф": в центре Киева влезли в офис Союза журналистов, опубликованы фото

В центре Киева ограбили НСЖУ / facebook.com/sergiy.tomilenko

В ночь на четверг, 28 ноября, в центре Киева - на Крещатике - ограбили офис Национального союза журналистов Украины - влезли в кабинет председателя Сергея Томиленко и в приемную.

Злоумышленники изуродовали офисный сейф, в котором были документы и деньги, поделился Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, сотрудники НСЖУ утром заметили, что в помещение влезли, правоохранителям сообщили об инциденте, и они проводили следственные действия.

"…Офисный сейф изуродован. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть - вывернута на стол, ящики открыты. Пропали ли документы и ценные вещи - еще выясняем", - добавил Томиленко.

Напомним, в начале мая под Киевом - в поселке Глеваха - злоумышленники напали на дом уже бывшего нардепа Павла Пинзеника. Неизвестные связали хозяев дома, пригрозили применить насилие и заставили отдать крупную сумму.