Жуткий пожар в киевской 16-этажке: названа возможная причина

В киевской 16-этажке пожар мог произойти из-за окурка / kiev.informator.ua

В Подольском районе Киева пожар в одной из квартир 16-этажного дома мог произойти из-за окурка, от которого загорелась мягкая мебель, погибли 52-летний хозяин жилья и его 46-летняя сожительница.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти стало отравление продуктами горения, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

Начато производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

"Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать возгорание мягкой мебели от окурка сигареты", - отметили в полиции.

Напомним, вечером 20 декабря в Подольском районе Киева по адресу Квитневый переулок, 6 произошел пожар на девятом этаже 16-этажки. Было сильное задымление, людей эвакуировали, погибли мужчина и женщина, которые злоупотребляли алкоголем.